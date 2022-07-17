Galatasaray'da yeni sezon öncesi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemenin planlamalarını yapıyor. Bu kapsamda çalışmalar devam ederken gündeme flaş bir ismin geldiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Sarı kırmızılı ekip kadrosuna önemli takviyeler yaparak sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemenin hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un gözü ise yapılacak transferlerde.