GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk eski öğrencisini istedi! Berkay Özcan Galatasaray yolunda

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemenin planlamalarını yapıyor. Bu kapsamda çalışmalar devam ederken gündeme flaş bir ismin geldiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2022- 19:05 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022- 19:39