Mbaye Diagne ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir forvet daha yolcu.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mostafa Mohamed'e yol göründü! İşte istenen bonservis bedeli
Galatasaray yönetimi, hazırlık maçlarındaki görüntüsüyle eleştiri alan Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed'i gözden çıkardı. Yıldız futbolcu için Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'dan sonra bir takım daha resmi teklif yaptı. Yönetim ise 24 yaşındaki santrfor için o rakamı istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre, hazırlık maçlarındaki kötü performansı sonrası teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Mostafa Mohamed'le yolların ayrılmasına karar verildi.
Alınan bilgilere göre Toulouse'un ardından bir başka Fransız takımı Nantes de Mısırlı yıldız için Galatasaray'ın kapısını çaldı.