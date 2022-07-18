GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mostafa Mohamed'e yol göründü! İşte istenen bonservis bedeli

Galatasaray yönetimi, hazırlık maçlarındaki görüntüsüyle eleştiri alan Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed'i gözden çıkardı. Yıldız futbolcu için Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'dan sonra bir takım daha resmi teklif yaptı. Yönetim ise 24 yaşındaki santrfor için o rakamı istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2022- 06:40