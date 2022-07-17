Galatasaray'a 1.89'luk stoper! Nahuel Ferraresi...

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Marcao'nun gidişiyle o bölgede Abdülkerim Bardakcı olsa bile takviye isteyen Okan Buruk için listede sürpriz bir isim var. İşte transferdeki son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2022- 06:40