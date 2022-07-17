Galatasaray'da Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrası stoper arayışları sürüyor.
Galatasaray'a 1.89'luk stoper! Nahuel Ferraresi...
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Marcao'nun gidişiyle o bölgede Abdülkerim Bardakcı olsa bile takviye isteyen Okan Buruk için listede sürpriz bir isim var. İşte transferdeki son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray'da Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrası stoper arayışları sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Aslan, kaliteli bir stoper daha almak için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-Kırmızılılar'da gündeme gelen son isim ise Nahuel Ferraresi.