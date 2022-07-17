Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Okan Buruk sözleri! "Oynatmak istediği futbol..."
Yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanan Galatasaray'da, Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı futbolcu, yeni sezon hedefleri, Okan Buruk'un oynatmak istediği futbol ve takımdan ayrılan Marcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'da başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson, kulüp televizyonuna gündeme dair özel açıklamalarda bulundu.
Sezon öncesi kampların fiziksel form ve takımın bütünleşmesi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Danimarkalı savunmacı, sarı-kırmızılı taraftar ile yeniden buluşacağı günü de sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.