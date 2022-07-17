"Zorlansak da takım için böyle olması daha iyi. Tatilden yeni döndük ve fiziksel olarak tam formumuzda değiliz. Yavaş yavaş yüzde yüzümüze doğru geliyoruz. Beni ayın dördünde döndüm. Takım daha önce toplanmıştı. Zamanla çok daha iyi bir noktaya geleceğimize eminim" dedi.