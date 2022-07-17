GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander teklifi! İşte sunulan rakam...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında listeye sürpriz bir isim eklendi. Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim Evander için teklifini sundu. İşte son gelişmeler...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2022- 06:40