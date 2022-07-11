GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Gueye Campos'a bağlı!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gözler yeni sezon transfer hamlelerine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bir süredir gündemde olan Gueye konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. Yaklaşık 2 ay sarı-kırmızılı takımda görev alan Luis Campos şimdi ise PSG'de görev alıyor. İşte son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2022- 06:40