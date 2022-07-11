G.Saray'da çift idman!
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G.Saray'da çift idman! G.Saray'da çift idman! 00:32
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Arda Güler'den flaş paylaşım! Arda Güler'den flaş paylaşım! 00:29
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"Kulübün büyüklüğü kanıtlandı" "Kulübün büyüklüğü kanıtlandı" 23:34
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