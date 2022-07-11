Orta alanı ünlü Portekizli yıldız Sergio Oliveira ile takviye eden Galatasaray'da tüm gözler Idrissa Gueye'ye çevrilmiş durumda...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Gueye Campos'a bağlı!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gözler yeni sezon transfer hamlelerine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bir süredir gündemde olan Gueye konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. Yaklaşık 2 ay sarı-kırmızılı takımda görev alan Luis Campos şimdi ise PSG'de görev alıyor. İşte son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Orta alanı ünlü Portekizli yıldız Sergio Oliveira ile takviye eden Galatasaray'da tüm gözler Idrissa Gueye'ye çevrilmiş durumda...
Sarı-Kırmızılılar büyük oranda anlaşma sağladığı Senegalli yıldız konusunda PSG'nin vereceği karara kilitlenmiş durumda.
Gueye'nin Fransız kulübündeki geleceği ve Galatasaray'a transferi konusunda tanıdık bir isim belirleyici olacak.