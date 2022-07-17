Orta sahaya savunma yönü güçlü bir takviye de planlayan Galatasaray'ın, Roma forması giyen Amadou Diawara'da sona yakın olduğu iddia edildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da 6 numaraya Amadou Diawara!
Galatasaray'da Avusturya kampında oynanan hazırlık maçlarında öne çıkan en önemli eksiklik 6 numara pozisyonu oldu. Sarı-kırmızılılarda bu noktada Amadou Diawara ismi gündeme geldi. İşte son detaylar...(GS SPOR HABELRERİ)
Fotomaç'ın haberine göre geçen sezonun son anlarında da gündeme gelen fakat transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki orta saha, satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
6-7 milyon euro civarında bir opsiyon olacağı konuşulanlar arasında...