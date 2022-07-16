Galatasaray Sigma Olomouc maçı CANLI | Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? GS MAÇI İZLE

Galatasaray Sigma Olomouc maçı CANLI | Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? GS MAÇI İZLE

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Sigma Olomouc ile karşılaşacak. Sturm Graz ve Mol Vidi mücadelelerinin ardından üçüncü maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, Çekya ekibini devirerek ilk hazırlık maçını kazanmayı hedefliyor. Galatasaray - Sigma Olomouc maçının başlamasına saatler kala mücadeleyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray - Sigma Olomouc maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022- 11:00