Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da santrfora Christian Kouame!
Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda yönetim öncelikle forvet konusunu bitirmek istiyor. Bu doğrultuda yönetim Christian Kouame için temaslara başladı. (GS SPOR HABERLERİ)
Avusturya kampında hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Sturm Graz ve MOL Feherver ile oynadığı iki maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Fotomaç'ın haberine göre bu durum sarı-kırmızılı taraftarları oldukça korkuturken teknik direktör Okan Buruk, "Eksiklerimizi çok net şekilde görüyoruz.