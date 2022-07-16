Marcao'yu satan G.Saray stoper hattı için alternatif arayışlarını sürdürürken yeni bir isim listeye eklendi.
Galatasaray'da gündem Nicolai Boilesen!
GALATASARAY HABERLERİ : Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında sarı-kırmızılılar gündeminde Nicolai Boilesen'i aldı. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı savunma oyuncusu için kulübü Kopenhag ile temasa geçti. (GS SPOR HABERLERİ)
Marcao'yu satan G.Saray stoper hattı için alternatif arayışlarını sürdürürken yeni bir isim listeye eklendi.
Sarı-kırmızılı ekip uzun süredir Jason Denayer ve Kaan Ayhan'la anılıyordu.
Fotomaç'ın haberine göre ancak iki oyuncunun maliyeti nedeni ile geri çekilen Aslan'ın, Nicolai Boilesen'e yöneldiği ifade edildi.