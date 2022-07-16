Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Aslan'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Galatasaray Fredrik Midtsjö ile anlaşma sağladı!
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda orta sahaya Oliveira takviyesinin ardından 2 isim daha düşünen yönetim gündemine Norveçli Fredrik Midtsjö'yü aldı. İşte detaylar...(GS SPOR HABELERİ)
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Aslan'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Okan Buruk hazırlık maçlarındaki kötü sonuçların ardından yönetime acil transfer mesajını verdi.
Orta saha arayan sarı- kırmızılıların AZ'de oynayan Fredrik Midtsjö'yü istediği haberi yapıldı.