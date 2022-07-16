GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Sigma Olomouc maçı saat kaçta ve hangi kanalda? GS - SIGMA OLOMOUC mücadelesi!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken 3. hazırlık maçında Sigma Olomouc ile karşı karşıya gelecek. Sturm Graz ve Mol Vidi mücadelelerinden yenilgiyle ayrılan Galatasaray, Çekya ekibini devirerek bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray - Sigma Olomouc maçına dair merak edilenler...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray, Sturm Graz ve Mol Vidi'nin ardından üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc ile kozlarını paylaşacak.

İlk iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan Cimbom, Çekya ekibini mağlup etmek istiyor. Peki, Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Sigma Olomouc arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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