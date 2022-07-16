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GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Sigma Olomouc maçı saat kaçta ve hangi kanalda? GS - SIGMA OLOMOUC mücadelesi!
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken 3. hazırlık maçında Sigma Olomouc ile karşı karşıya gelecek. Sturm Graz ve Mol Vidi mücadelelerinden yenilgiyle ayrılan Galatasaray, Çekya ekibini devirerek bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray - Sigma Olomouc maçına dair merak edilenler...