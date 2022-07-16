Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Sturm Graz ve Mol Vidi'nin ardından üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray - Sigma Olomouc maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Sturm Graz ve Mol Vidi'nin ardından üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray - Sigma Olomouc maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

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