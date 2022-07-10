Orta alanı Portekizli yıldız Sergio Oliveira ile takviye ederek taraftarlarını sevindiren Galatasaray yönetimi durmuyor...
Galatasaray transferde durmuyor! Cimbom'dan Idrissa Gueye bombası
Galatasaray, Senegalli Idrissa Gueye'nin transferini bitirmek için kolları sıvadı. 32 yaşındaki yıldızla çok büyük oranda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, PSG'yi ikna için de düğmeye bastı. Erden Timur'un en geç yarına kadar Paris'e giderek PSG yönetimi ile görüşeceği ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar şimdi de Idrissa Gueye'yi transferini bitirmek için düğmeye bastı.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK
3 gün önce Portekiz'e giderek Sergio Oliveira ile birlikte dönen Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un bu kez rotasını Fransa'ya kırdığı öğrenildi.