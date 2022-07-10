Galatasaray transferde durmuyor! Cimbom'dan Idrissa Gueye bombası

Galatasaray, Senegalli Idrissa Gueye'nin transferini bitirmek için kolları sıvadı. 32 yaşındaki yıldızla çok büyük oranda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, PSG'yi ikna için de düğmeye bastı. Erden Timur'un en geç yarına kadar Paris'e giderek PSG yönetimi ile görüşeceği ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2022- 06:40