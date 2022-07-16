GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Sigma Olomouc maçı saat kaçta ve hangi kanalda? - GS MAÇI CANLI

3. hazırlık maçında Sigma Olomouc ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Galatasaray, çıktığı maçtan galibiyetle ayrılmak için yaptığı çalışmaları tamamladı ve maça saatler kala heyecan doruğa çıktı. Peki, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Sigma Olomouc ile ne zaman mücadele edecek? Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray - Sigma Olomouc maçına dair detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2022- 18:30