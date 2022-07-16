Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Sturm Graz ve Mol Vidi'nin ardından üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc ile kozlarını paylaştı. Aslan Yunus Akgün'ün yıldızlaştığı maçta rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc ekibini 2-0 yendi.

Karşılaşmaya as kadroyla başlayan Galatasaray, ilk yarıda orta sahada topa daha fazla sahip olmasına rağmen hücumda etkili olamadı. Özellikle kanatları iyi kullanamayan sarı-kırmızılı ekip, rakibinin geliştirdiği birkaç atakta da gole izin vermedi ve takımlar soyunma odasına golsüz berabere gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 59. dakikada 1-0 öne geçti. Elabdellaoui'nin pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Yunus Akgün, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

Sarı-kırmızılı takım, 66. dakikada durumu 2-0 yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, çizgiye indikten sona topu içeri çevirdi. Gomis penaltı noktası üzerinden gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. Müsabakada daha sonra bulduğu birkaç önemli pozisyondan sonuç alamayan sarı-kırmızılı takım, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

HAZIRLIK MAÇLARINDAKİ İLK GALİBİYET

Galatasaray, Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçlarındaki ilk galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine 2-1, ikinci maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımına 1-0 yenilmişti.

Galatasaray, kamptaki son hazırlık maçını ise 19 Temmuz Salı günü TSİ 19.00'da Çekya ekibi Pardubice ile yapacak.

OLIVEIRA İLK MAÇINA ÇIKTI

Yeni transfer Sergio Oliveira, Galatasaray'da ilk maçına çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, Porto'dan transfer edilen 30 yaşındaki Portekizli futbolcuyu, Sigma Olomouc maçında ilk 11'de sahaya sürdü.

Orta sahada görev yapan Portekizli futbolcu, karşılaşmada etkili ara paslarıyla dikkati çekti.

BARDAKCI KADRODA YOK

Galatasaray'da hafif rahatsızlığı olan yeni transfer Abdülkerim Bardakcı maçın kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Okan Kocuk ile genç oyuncular Jankat Yılmaz, Berk Balaban, Ali Turap Bülbül, Beknaz Almazbekov, Emirhan Kayar ve Eren Aydın maçın kadrosuna alınmadı.

VAN AANHOLT SAKATLANDI

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt, geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Hollandalı futbolcu, sol kasığındaki ağrı nedeniyle 51. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

BAŞKAN ÖZBEK DE İZLEDİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de hazırlık maçını statta takip etti.

Dursun Özbek, karşılaşmayı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile tribünde izledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da ilk yarı oynanırken stada geldi ve müsabakayı, Özbek, Timur ve Ergün ile takip etti.