GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Liste başındaki isim Idrissa Gueye! Erden Timur Fransa'ya gidiyor

Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferinden sonra bir müddet sessiz kalan Galatasaray, transferde sessizliğini ise Porto'dan Sergio Oliveira'yı alarak bozdu. Teknik direktör Okan Buruk, orta saha bölgesindeki eksikliklere dikkat çekerek, bu mevkiye yoğunlaşacağını ifade etmişti. Cimbom buraya birden fazla oyuncu transfer etmek isterken, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Idrissa Gueye'yi bitirmek için Fransa'ya uçacağı belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2022- 06:40