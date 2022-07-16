GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'ın istediği Mert Müldür'e Sevilla ve Villarreal talip oldu! Sassuolo'nun beklentisi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geride bıraktığımız yıl tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım 3 isimle kadrosunu güçlendirirken, teknik direktör Okan Buruk çalışmaların devam edeceğini söyledi. Cimbom'un sağ bek bölgesi için yerli alternatif düşündüğü bilinirken, ilk aday ise Sassuolo forması giyen Mert Müldür'dü. Sassuolo'nun bu transferden en az 8 milyon Euro beklentisi varken, La Liga temsilcileri Sevilla ve Villarreal'in devreye girdiği aktarıldı. İşte transferde son detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)