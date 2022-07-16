Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'daki kampıyla devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a transfer müjdesi! Schalke'den Amine Harit'e izin verildi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Önümüzdeki sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 2 hazırlık maçına çıktı ve sahadan mağlubiyetle ayrılarak eksiklikleri göze çarptı. Sarı-kırmızılılar önceliği orta saha ve on numara bölgesine verirken, teknik direktör Okan Buruk'un listesinde bonservisi Schalke'de bulunan Amine Harit yer alıyordu. Alman basınına göre; Schalke Faslı yıldızın transfer görüşmelerine izin verdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, takımın başına gelir gelmez 6-8 ve 10 numara transferi yapılması gerektiğini belirtti.
İlk hazırlık maçında Sturm Graz karşısında 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, buna karşın sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.