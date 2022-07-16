Galatasaray haberleri: Mbaye Diagne Karagümrük ile görüşmek için kamptan ayrıldı
Son dakika haberine göre Galatasaray'da Mbaye Diagne, Karagümrük ile görüşmesi için kamptan ayrıldı. Senegalli forvet sarı-kırmızılı takıma 13 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 16.07.2022- 15:24 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022- 15:34
3.5 sezon önce Kasımpaşa'dan 13 milyon euro'ya alınan Diagne, daha önce Club Brugge ve Norwich City'de kiralık oynamıştı. İki takımın da bonservisini almadığı Senegalli, yine Galatasaray'a dönmüştü.
Maaşı hayli yüklü olan Diagne, Okan Buruk'un planlarında da yer almıyor.
TRT Spor'un haberine göre 30 yaşındaki forvetin Fatih Karagümrük'le anlaşması bekleniyor.