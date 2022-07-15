TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Amadou Diawara müjdesi! Roma...

Yeni sezona Okan Buruk yönetiminde hazırlanan Galatasaray'da, transfer çalışmaları hızlandı. Orta sahasını Sergio Oliveira ile güçlendiren sarı kırmızılılar, o bölgeye bir transfer daha peşinde. Cimbom, İtalya Ligi takımlarından Roma'da forma giyen Amadou Diawara için girişimlere başladı. Bunun yanı sıra 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili Roma'dan flaş bir karar geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2022- 16:31