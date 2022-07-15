Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Galatasaray'dan Serge Aurier'e kanca! Transferi böyle duyurdu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından RMC Sport, sarı-kırmızılıların son olarak Villarreal forması giyen ve sözleşmesi bittikten sonra İspanyol ekibinden ayrılan Serge Aurier'i gündemine aldığını ve iki kulübün daha 29 yaşındaki sağ bekle ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Domenec Torrent'in ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Okan Buruk ile birlikte yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen sarı-kırmızılılarda gündem transfer...
Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira transferlerini resmiyete kavuşturan Cimbom, eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvadı.