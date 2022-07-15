"Transfer işi kolay bir şey değil. Adam almak için adam almak istemiyoruz. En iyi oyuncuları buraya getirmeye çalışıyoruz. O da biraz zaman alıyor. Burada iyi niyetli çalışıyoruz. En kısa zamanda da bize doğrudan katkı sağlayacak oyuncuları buraya getireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.