Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı! Hedefte Manchester United forması giyen Eric Bailly var

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Yeni sezon öncesi iki ezeli rakip, en iyi stoperleri Kim Min-Jae ve Marcao'yu sattı. Bu gelişmenin ardından stoper arayışlarına giren iki dev, Manchester United'ın deneyimli savunmacısı Eric Bailly transferinde karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Fatih Burak Yıldırım| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2022- 18:26 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022- 19:23