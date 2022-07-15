2022-2023 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da, yeni transfer Sergio Oliveira basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "8 numarada daha rahatım ancak nerede yardımcı olmam gerekiyorsa elimden geleni yapmaya hazırım." diyen Portekizli orta saha, "Galatasaray'ı şampiyonluklar yaşamak için tercih ettim." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, sabah antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Futbolda geçmiş önemil değildir. Önemli olan bugündür. Takım olarak çok çalışmamız gerekiyor. Bugüne odaklanmak gerekiyor. Biz öncelikle fiziksel olarak kendimize odaklanmamız gerekiyor.

8 numarada daha rahatım ancak nerede yardımcı olmam gerekiyorsa elimden geleni yapmaya hazırım. Galatasaray'ı şampiyonluklar yaşamak için tercih ettim. 27 numaralı formayı giyeceğim, çünkü benim numaram.

Galatasaray'a geldiğim için memnunum. Herkese çok teşekkür ederim. beni çok sıcak karşıladılar. Kendimize güveniyoruz. Bazı şeyleri önümüzdeki dönemde kutlayabiliriz. Ama tabii ki kendimizi zorlamalıyız.