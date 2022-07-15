Ön libero transferi için çok büyük bir çaba harcayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Barinov iddiası! Menajeri...
Yeni sezonda bambaşka bir Galatasaray yaratmak için kolları sıvayan Okan Buruk, yönetimden 6 numara transferi istedi. Arayışlarını Erden Timur yönetiminde gerçekleştiren sarı-kırmızılarda gündeme Barinov geldi. İşte transferdeki son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Ön libero transferi için çok büyük bir çaba harcayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi.
Lokomotiv Moskova formasını giyen Dmitri Barinov'un menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'a önerildiği iddia ediliyor.
Rus basınında yer alan Takvim'in derlediği haberlere göre kulübünden ayrılma kararı alan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın transfer gündemine girmiş durumda.