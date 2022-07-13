Mol Fehervar Galatasaray maçı CANLI İZLE (Mol Fehervar-Galatasaray canlı anlatım)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya'da kampa girdi. Sarı-kırmızılılar ilk hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya gelirken sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Cimbom 2. hazırlık maçında ise Mol Fehervar ile kozlarını paylaşıyor. Mol Fehervar Galatasaray maçının CANLI ANLATIMI haberimizde... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2022- 20:20