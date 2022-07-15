Okan Buruk'un iki hazırlık karşılaşmasının ardından takımdan gönderilecek isimlerle ilgili büyük oranda karar verdiği belirtiliyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim getirdi Okan Buruk gönderiyor!
2022-2023 sezonunda mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray'da transferde hareketlilik yaşanırken takımdan gönderilmesi planlanan isimlerde gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılılara Fatih Terim'in transfer ettiği isimler Okan Buruk'un gözüne giremedi ve takımdan gönderilme kararı alındı. İşte o isimler...(GS SPOR HABERLERİ)
Okan Buruk'un iki hazırlık karşılaşmasının ardından takımdan gönderilecek isimlerle ilgili büyük oranda karar verdiği belirtiliyor.
Tecrübeli hocanın üstünü çizdiği futbolcular arasında, geçtiğimiz sezon transfer edilen isimlerin ağırlıkta olması dikkatleri çekiyor.
Alınan bilgilere Buruk, geçen sezon Fatih Terim'in isteğiyle kadroda dahil edilen isimlerden Morutan, Cicaldau, Boey ve Aytaç Kara'yı kesin olarak takımda istemiyor.