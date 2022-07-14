Galatasaray'da sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
İspanyollar duyurdu! Galatasaray William Carvalho için resmi teklif yaptı
Yeni sezon öncesi orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da, transfer görüşmeleri devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Real Betis'te forma giyen William Carvalho'yu kadrosuna katmak istiyordu. İspanyol basınında transferle ilgili flaş bir haber yer aldı. Cimbom'un, Portekizli yıldız için resmi teklifini Betis'e sunduğunu kaydetti. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, orta saha bölgesine takviye yapma hedefinde.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştırdı.