Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, "Benim oynamaya ihtiyacım var. Oynadıkça açılan bir oyuncuyum. Türkiye'deki en iyi forvetin kendim olduğunu düşünüyorum. Baktığım zaman elde ettiğim başarılardan bunları görebiliyoruz. Gol atmakla ilgili kalitemi herkes biliyor ve isteyince de neler başarabileceğimi kendim de biliyorum" dedi.
GALATASARAY HABERİ: Mbaye Diagne'den çarpıcı sözler! "Türkiye'nin en iyisi benim"
Galatasaray'ın Senegalli yıldız futbolcusu Mbaye Diagne, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların yıldızı verdiği röportajda takım arkadaşlarından övgüyle bahsederken, kendisinin Türkiye'deki en iyi forvet olduğunu ifade etti. İşte Diagne'nin o sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta gerçekleştirilen Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, açıklamalarda bulundu.
Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan bahseden Diagne, "Herkes gördü zaten ekranlarda nasıl bir sakatlık olduğunu. Başakşehir'le oynadığımız maç sırasında, sahada gerçekleşti. Ben de açıkçası nasıl olduğunu çok anlamadım. Garip bir sakatlıktı. Biz tabii ki futbolcular olarak işimizi yapıyoruz ama her şey de bizim işimiz değil. Böyle bir sakatlık olabiliyor. Bu noktada Allah'ın işine karışılmaz diyoruz ve devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.