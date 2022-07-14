Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Yiğidolar'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a röportaj verdi. Deneyimli teknik adam, Aytaç Kara ve Emre Kılınç için bir ilgilerinin olmadığını fakat Olimpiu Morutan'ı kiralamak istediklerini dile getirdi. İşte o sözler... | Transfer haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a konuştu.

Çalımbay'ın açıklamalarındans satır başları şu şekilde:

Aytaç Kara ve Emre Kılınç için bir temasımız olmadı ama Morutan için bir talebimiz oldu kiralık olarak birkaç gün içinde belli olacak.

Fenerbahçe'de forma giyen Novak inanılmaz bir profesyonel ancak o bölgede Uğur ve Ziya var yoksa Novak çok beğendiğim futbolcu.

Beşiktaş Güven Yalçın ile sözlesme uzatsaydı kiralık olarak teklif yapacaktık.

Trabzonspor'un Hakan Arslan için bir teklifi olmadı zaten 8 oyuncu ile yollarımızı ayırdık en az 3 transfer daha yapacağız lig ve Avrupa için bu önemli.

Yatabare Rizespor iddiası üzerine konuşan Çalımbay, "Bizim için çok önemli bir lider bizin sözleşmeli futbolcumuz bizimle devam edecek." diyerek sözlerini noktaladı.