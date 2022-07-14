Galatasaray Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Galatasaray Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avusturya kampında 3. maçına çıkacak. Galatasaray, Sturm Graz ve Mol Fehervar ile karşılaşmış ve sahadan mağlup ayrılmıştı. Aslan, 3. maçında Sigma Olomouc ile oynayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022- 10:00