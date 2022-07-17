Cimbom forvetini buldu! Diagne'nin yerine...
Okan Buruk: Transfer yapacağız
2022 KPSS tarihleri - ÖSYM TAKVİMİ
KPSS GİRİŞ BELGESİ 2022 YAYINLANDI MI?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Cimbom forvetini buldu! Diagne'nin yerine... Cimbom forvetini buldu! Diagne'nin yerine... 09:37
O isimleri böyle uyardı! "Fiziksel olarak hazır değiller" O isimleri böyle uyardı! "Fiziksel olarak hazır değiller" 09:09
Okan Buruk: Transfer yapacağız Okan Buruk: Transfer yapacağız 01:37
Okan Buruk: Transfer yapacağız Okan Buruk: Transfer yapacağız 01:36
Yunus yıldızlaştı! G.Saray kazandı Yunus yıldızlaştı! G.Saray kazandı 00:59
Fırtına ayrılığı KAP'a bildirdi! İşte fesih bedeli Fırtına ayrılığı KAP'a bildirdi! İşte fesih bedeli 00:59
Daha Eski
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! 00:59
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 00:57
Fırtına'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Fırtına'nın stoper hedefi ortaya çıktı! 00:57
G.Saray'ın istediği Mert Müldür'e 2 dev talip! G.Saray'ın istediği Mert Müldür'e 2 dev talip! 00:57
Morutan'la yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı Morutan'la yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı 00:56
Cimbom'da flaş gelişme! Yıldız isim kamptan ayrıldı Cimbom'da flaş gelişme! Yıldız isim kamptan ayrıldı 00:56
SON DAKİKA