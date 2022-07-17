Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray, dördüncü transferini forvet hattına yaptı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom forvetini buldu! Mbaye Diagne'nin yerine Haris Seferovic
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Sigma Olomouc ile karşılaştı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Mbaye Diagne, Avusturya kampından ayrılarak Fatih Karagümrük ile görüşmelere başlamıştı. Cimbom Senegalli forvetin yerine Benfica'dan Haris Seferovic'i düşünürken, kiralama + satın alma opsiyonuyla oyuncuyu renklerine bağlayacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Mbaye Diagne'nin Fatih Karagümrük'e imza atması sonrası çalışmalara hız veren Cimbom, Benfica'dan Haris Seferovic'i kadrosuna kattı.
Fanatik'in haberine göre; Portekiz ekibi ile uzun süredir görüşen yönetim, İsviçreli forvetin 1 yıllık kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.