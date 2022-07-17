GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Brandon Soppy'e kanca! İlk temas kuruldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için hazırlıklarına Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Haris Seferovic transferi için Benfica ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, sağ bek transferi için de düğmeye bastı. Bu bölge için adı sık sık Serge Aurier ile anılan sarı-kırmızılıların, Udinese forması giyen Brandon Soppy için İtalyan ekibiyle temasa geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2022- 14:07