Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Okay Yokuşlu'ya transfer telefonu! "Gel bizim için savaş"
Transferde rakiplerine nazaran daha sessiz kalan Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda orta sahaya öncelik verilirken, Idrissa Gueye'ye mutlu sona varılamadı. Cimbom Amine Harit ve Xeka'yı listesinde bulundururken, teknik direktör Okan Buruk, bonservisi elinde olan milli yıldız Okay Yokuşlu'nun menajerini telefonla aradı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım, ilk hazırlık maçında Sturm Graz'la karşıla��tı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
İkinci maçında Mol Fehervar'la kozlarını paylaşan Cimbom, rakibine 1-0 mağlup oldu.