Sergio Oliveira'yı alan Galatasaray transferde yeniden online oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Harit için harekete geçti!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında ofansif anlamda oyuncu arayan yönetim geçen sezon Marsilya'da oynayaan ve bonservisi Schalke 04'de olan Harit için temaslara başladı. (GS SPOR HABERLERİ)
Bir süredir görüşülen oyunculardan istediği cevabı alamayan sarı- kırmızılı ekip ortaya çıkan yüksek rakamlar nedeniyle Joao Pedro transferinden de vazgeçti.
Alternatif isimleri kovalamaya başlayan Cimbom'da Ayoze Perez'den sonra eski gözde Amine Harit de yine gündemde...