Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Marcao krizi! Brezilyalı yıldız rest çekti
Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı kırmızılı ekipte bir yandan takıma yapılacak transferler merak edilirken öte yandan bazı isimlerin ise geleceği merak konusu. Öte yandan Cimbom'da geleceği belirsizliğini koruyan Marcao cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldız kulübüne adeta rest çekti. İşte ayrıntılar...
Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyor.
Cimbom'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.