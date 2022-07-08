Sarı-kırmızılıların, dün yapılan görüşmede Marcao'nun bonservisi için İspanyol kulübü ile 12 milyon eurosu garanti, diğer kısmı da bonuslar olmak üzere 15 milyon euroda el sıkıştığı, ancak yaşanan bu olaylar nedeniyle transferin hala masada kaldığı vurgulandı.