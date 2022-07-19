Galatasaray'ın genç oyuncularından Sacha Boey'e talip var. Sarı kırmızılılar, büyük umutlarla gelen ancak beklentilerin altında kalan 21 yaşındaki futbolcu için Ligue 1 ekibi Starsbourg ile masaya oturuldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da transfer harekatı sürerken, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı ve Avusturya kampına götürmediği Sacha Boey'e talip çıktı.

STRASBOURG TALİP OLDU

Hürriyet'in haberine göre; Fransız sağ beki ülkesinden Strasbourg transfer etmek isterken Ligue 1 ekibi Galatasaray'a 1.2 milyon Euro teklif etti.

TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon Euro isterken Strasbourg teklifini 1.5 milyon Euro'ya yükseltti.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle istenen verimi sağlayamamıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.