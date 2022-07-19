Galatasaray'da transfer harekatı sürerken, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı ve Avusturya kampına götürmediği Sacha Boey'e talip çıktı.
STRASBOURG TALİP OLDU
Hürriyet'in haberine göre; Fransız sağ beki ülkesinden Strasbourg transfer etmek isterken Ligue 1 ekibi Galatasaray'a 1.2 milyon Euro teklif etti.
TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ
Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon Euro isterken Strasbourg teklifini 1.5 milyon Euro'ya yükseltti.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle istenen verimi sağlayamamıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.