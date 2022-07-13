Mol Fehervar - Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? Mol Fehervar - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Mol Fehervar - Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? Mol Fehervar - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

2022 - 2023 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Sturm Graz'ın ardından 2. hazırlık maçını Mol Fehervar karşısında oynayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Mol Fehervar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2022- 12:30