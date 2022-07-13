Mol Fehervar Galatasaray - CANLI İZLE 📺 | Mol Fehervar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Avusturya kampındaki 2. maçına çıkacak olan Galatasaray, Mol Fehervar ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup olmuştu. Hamza Akman, Emre Akbaba, Sergio Oliviera, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş gibi isimlerin performansı merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Mol Fehervar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 2. hazırlık maçı olan Mol Vidi (Mol Fehervar) karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürerken; futbolseverler Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray mücadelesinin detayları...
MOL VIDI - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçı 13 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.