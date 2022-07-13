Mol Fehervar Galatasaray - CANLI İZLE 📺 | Mol Fehervar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Avusturya kampındaki 2. maçına çıkacak olan Galatasaray, Mol Fehervar ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup olmuştu. Hamza Akman, Emre Akbaba, Sergio Oliviera, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş gibi isimlerin performansı merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Mol Fehervar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2022- 11:00