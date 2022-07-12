Son dakika Galatasaray haberleri... Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sabah idmanıyla çalışmalarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu ve Patrick Van Aanholt arasında gerginlik yaşandığı ve ikiliyi takım arkadaşlarının ayırdığı ortaya çıktı. Olay sonrasında iki oyuncu da sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği kampta futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında gerginlik yaşandı.

Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yapılan ve ilk bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular arasındaki gerginlik, 5'e 2 pas çalışması sırasında meydana geldi.

Basın mensuplarının sahadan ayrıldığı sırada gerçekleşen olayda Patrick van Aanholt'un müdahalesi sonrasında Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Bu pozisyon sonrasında önce sözle tartışma yaşayan futbolcular, daha sonra birbirlerinin üzerine yürüdü.

Araya giren diğer futbolcular, Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu'nu sakinleştirerek gerginliğin büyümesini önledi.

HOLLANDALI OYUNCUDAN PAYLAŞIM

Öte yandan Van Aanholt, yaşanan olaydan sonra Instagram hesabından bu paylaşımı yaptı.

KEREM'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Olayla ilgili Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve, "Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamından koparılarak "fiziki şiddet içeren bir kavga" olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için ter döken Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir." ifadelerini kullandı.



