Mol Fehervar - Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray maçı nasıl izlenir?
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Avusturya kampında çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, 2. hazırlık maçına Mol Fehervar karşısında çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Mol Fehervar - Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray maçı nasıl izlenir?
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 2. hazırlık maçı olan Mol Vidi (Mol Fehervar) karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürerken; futbolseverler Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray mücadelesinin detayları...
MOL VIDI - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçı 13 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.