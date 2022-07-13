Mol Fehervar - Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray maçı nasıl izlenir?

Mol Fehervar - Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray maçı nasıl izlenir?

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Avusturya kampında çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, 2. hazırlık maçına Mol Fehervar karşısında çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Mol Fehervar - Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray maçı nasıl izlenir?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2022- 17:10 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022- 17:10