GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE | Mol Fehervar - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE | Mol Fehervar - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampındaki 2. hazırlık maçını Mol Fehervar ile oynayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mol Fehervar - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022- 15:30