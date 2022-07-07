Galatasaray Avusturya'ya gitti!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya'nın Graz kentine hareket etti. Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray, yurt dışı etabı için Avusturya'nın Graz şehrine gitti. Sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan Avusturya'ya doğru yola çıktı. | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2022- 16:06