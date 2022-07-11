Mol Fehervar - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Mol Fehervar - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Avusturya'da hazırlık kampına devam ediyor. Sturm Graz'a 2-1 yenilen Aslan, 2. hazırlık maçında Mol Fehervar ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Mol Fehervar - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2022- 16:00 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022- 16:00