Galatasaray hücum hattına transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi:
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a süper kanat! Ryan Kent için görüşmeler başladı
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Cenk Ergün ve Erden Timur kampa yeni isimleri katmak için tam gaz çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Galatasaray'da gündeme Rangers forması giyen Ryan Kent geldi. İşte son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray hücum hattına transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi:
Ryan Kent… Rangers forması giyen 25 yaşındaki İngiliz oyuncu için sarı-kırmızılılar temaslarına başladı.
1 sezon kontratı kalması nedeniyle İskoç ekibi uygun bir bonservis ile ayrılmasına sıcak bakıyor.