Galatasaray'ın savunma hattı dağılıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a İspanyol devi talip oldu!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimlerde merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun ayrılığının ardından diğer stoper Nelsson'a da İspanyol devi talip oldu. İşte detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Marcao'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından Victor Nelsson da yolcu...
Danimarkalı futbolcuya, Barcelona'nın talip olduğu ileri sürüldü.