GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla G.Saray'ı ikna etti! İşte kasaya girecek rakam

2019'un devre arasında Chaves'ten transfer edilen Marcao, Galatasaray'da yükselen bir grafik çizmiş ve Avrupa devlerinin radarına girmişti. Brezilyalı stoper için La Liga devi Sevilla'nın yöneticileri, sarı-kırmızılılarla görüşmek için İstanbul'a geldi.Sevilla ile yapılan uzun pazarlıklar sonucu Galatasaray, İspanyol ekibinin yaptığı o teklifi kabul etti. İşte teklifin detayları ve G.Saray'ın kasasına girecek rakam... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2022- 06:40