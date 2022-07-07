Geçen sezon oynadığı futbolla Avrupa piyasasında isim yapan Marcao için İspanyollar İstanbul'a geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla G.Saray'ı ikna etti! İşte kasaya girecek rakam
2019'un devre arasında Chaves'ten transfer edilen Marcao, Galatasaray'da yükselen bir grafik çizmiş ve Avrupa devlerinin radarına girmişti. Brezilyalı stoper için La Liga devi Sevilla'nın yöneticileri, sarı-kırmızılılarla görüşmek için İstanbul'a geldi.Sevilla ile yapılan uzun pazarlıklar sonucu Galatasaray, İspanyol ekibinin yaptığı o teklifi kabul etti. İşte teklifin detayları ve G.Saray'ın kasasına girecek rakam... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Sevillalı yöneticiler dün NEF Stadı'nda Futbol Direktörü Cenk Ergün ile bir görüşme yaptılar.
Sabah başlayan görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. Galatasaray Marcao için 17 milyon Euro isterken, İspanyol kulübü 12 milyon Euro ve bonus önerdi.