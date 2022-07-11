Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'a Aaron Ramsey transferinde kötü haber
Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip kadrosuna önemli takviyeler yaparak şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Aslan, yıldız oyuncu Aaron Ramsey'i gündemine almıştı. İtalyan basını Galli oyuncu cephesinde yaşanan gelişmeyi böyle duyurdu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)
Sarı kırmızılı ekip kadrosuna yapacağı önemli takviyelerle şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde.
Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta saha mevkisine yönelen yönetim, flaş bir ismi gündemine almıştı.