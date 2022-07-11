Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera samimi açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan flaş Okan Buruk sözleri!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, yayıncı kuruluşa dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktör Okan Buruk ile ilgili de konuştu. İşte Muslera'nın açıklamaları... (GS spor haberi)
beIN SPORTS'a konuşan Uruguaylı eldivenin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"SÜPER FİNAL'DEKİ FENERBAHÇE MAÇINI TEKRAR OYNAMAK İSTERDİM"
"Atmosfer açısından, Süper Final'deki Fenerbahçe deplasmanını o anı, o şampiyonluğu tekrar yaşamayı isterdim.