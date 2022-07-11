GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da taraftarı heyacanlandıran detay! Sergio Oliveira ve William Carvalho...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Galatasaray'da yönetim Sergio Oliveira'nın ardından en az 1 isim daha o bölgeye katmak isterken gündemde yer alan William Carvalho'dan flaş bir yorum geldi. Carvalho, Oliveira'nın fotoğrafının alıtına ilgin bir emoji bıraktı. İşte detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2022- 18:19